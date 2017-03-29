0
12:21
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
09:22
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
14:35
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
17:47
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
18:15
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
Еще новости
Происшествия

В Печорском районе раскрыли разбойное нападение

В Печорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении  граждан, обвиняемых в разбое. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 24 января в Печорах мужчина из Тверской области и жительница Дновского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в частный дом. Здесь они совершили разбойное нападение на мужчину и пожилую женщину, применив к ним насилие. Злоумышленники похитили деньги и мобильный телефон.

Нападавшие задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время  уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области медработник незаконно получил миллион
29 марта 2017
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
29 марта 2017
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 5
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 5
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
27 марта 2017
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
26 марта 2017
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 81
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
25 марта 2017
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку

Идет загрузка...