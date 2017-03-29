В Печорском районе раскрыли разбойное нападение

12:52, 29 марта 2017, ПАИ

В Печорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении граждан, обвиняемых в разбое. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 24 января в Печорах мужчина из Тверской области и жительница Дновского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в частный дом. Здесь они совершили разбойное нападение на мужчину и пожилую женщину, применив к ним насилие. Злоумышленники похитили деньги и мобильный телефон.

Нападавшие задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.