Псковская ГРЭС начала пропуск паводковых вод

12:49, 29 марта 2017, ПАИ

В филиале ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС завершена подготовка к прохождению весеннего паводка и начат пропуск поступающих в водохранилище паводковых вод.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, мероприятия, призванные обеспечить надёжную работу станции в период половодья, реализованы в полном объеме. Проведена ревизия и ремонт оборудования плотины, дренажных насосов, уплотнений затворов. Осуществлено контрольное маневрирование затворами плотины. Подготовлена необходимая техника, спасательные средства и насосы. Сформированы бригады для аварийно-восстановительных и спасательных работ.

Установлено круглосуточное дежурство персонала на плотине. Организован непрерывный дистанционный контроль уровня воды в водохранилище с выводом информации на рабочее место начальника смены электростанции.

Добавим, что филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС - тепловая электростанция Объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 440 МВт, установленная тепловая мощность - 91 Гкал/ч.

Псковская ГРЭС входит в состав ПАО «ОГК-2», ведущей компании тепловой генерации в составе 11 электростанций суммарной установленной мощностью 19 ГВт.

В 2016 году компания выработала 67,3 млрд кВтч электроэнергии (6,3% общероссийского объема и 10,9% выработки всей тепловой генерации). Увеличение к 2015 году– 4,7%, в основном за счет прироста производства на новых энергоблоках.

Топливный баланс: 65% - газ, 35% - уголь.

В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭC.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).