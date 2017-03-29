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30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки

30 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до -7 градусов, днем – от 0 до +5.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

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