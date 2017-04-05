АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 2-я: Подбираем диски

15:02, 05 апреля 2017, ПАИ

В предыдущем материале мы подробно разобрались с типами шин по их предназначению. Сегодня рассмотрим то, на что эти шины одевают - колесные диски. По составу и технологии изготовления их можно разделить на четыре основные категории: стальные штампованные, литые, кованые и составные. Рассмотрим каждый тип диска в отдельности.

Штампованные стальные диски

В автомобильной среде их еще называют «штамповки», «штампы» и «железки». Как следует из названия, изготавливают их из стального листа путем штамповки при помощи мощного пресса. Преимуществ у таких дисков куда больше, чем может показаться на первый взгляд.

Главное их достоинство - это цена. Стоимость штампованных дисков стала причиной их повсеместного распространения. Все базовые модели доступных марок оснащаются именно такими дисками. Но цена - это не главное. С нашими дорогами важнее их живучесть и долговечность. Штампованный диск невозможно сломать, его можно только погнуть. Но даже в этом случае ремонт и правка диска будут стоить совсем недорого. Еще одно полезное свойство стали - низкая восприимчивость к перепаду температур. Стальные диски сохраняют свои свойства при любом диапазоне температур и способны выдерживать значительные удары, предохраняя подвеску от преждевременного износа.

Есть у стальных дисков и минусы. Во многих источниках говорится, что они тяжелые. Но это правда лишь отчасти, так как по массе они легче большинства литых дисков, о которых речь пойдет дальше. Главным же их минусом на сегодня является неприглядный вид. Возможности для дизайна штампованных дисков значительно ограничены технологическим процессом, а потому выглядят они довольно посредственно.

Литые диски

На автомобильном сленге часто просто обозначаются как «литьё». Технология изготовления предполагает отливку заготовок из алюминиевого или магниевого сплава с последующей обработкой и покраской. У этой технологии есть как достоинства, так и недостатки.

Главное достоинство литых дисков - это безграничные возможности для самовыражения. В этой категории представлен самый большой ассортимент на любой вкус и цвет. Стоимость литых дисков сравнительно невысокая, но в 2-3 раза выше, чем у штампованных. Именно поэтому большинство автомобилей разъезжает именно на этом типе дисков. Масса и прочность дисков сильно зависит от сплава и дизайна. Алюминиевые сплавы будут довольно тяжелыми и сравнимы по массе со стальными, а вот магниевые будут легче штамповок.

Минусы литых дисков в основном связаны с нашими отвратительными дорогами и перепадами температур. Литые диски можно запросто погнуть или расколоть. При том, чем ниже температура, тем меньше эластичность сплава и выше риск. Ремонт такого диска выльется в приличную сумму, а если прибавить стоимость покраски, то ремонт зачастую вообще становится бессмысленным.

Кованые диски

Их еще называют просто «ковка». Алюминиевый или магниевый сплав куется при высокой температуре до нужных параметров. Из-за сложности и трудоемкости процесса кованые диски стоят дороже штампованных и литых, но соединяют в себе их самые лучшие качества. Отличить их от литых можно по специальной маркировке на внутренней стороне диска. Как правило там выбита специальная надпись FORGED.

Основное достоинство кованого диска - его прочность. При этом кованый диск почти в два раза легче литого или штампованного, что значительно снижает неподрессоренную массу автомобиля, а значит улучшает его ходовые характеристики. Именно поэтому кованые диски широко используются в автоспорте.

Минус у таких колес только один - цена. Комплект новых «ковок» зачастую сопоставим с ценой хорошего подержанного автомобиля, а потому не каждому по бюджету. Естественно, из-за того, что спрос на них ниже, разнообразие моделей и стилей не может тягаться с таковым у литых дисков.

Составные диски

Условно их можно разделить на двусоставные и трехсоставные в зависимости от количества элементов. Материалы изготовления могут быть самые разные. Главное их отличие - это роскошный внешний вид, но они требуют тщательного ухода и периодической разборки, прокатки и сборки. Процесс это трудоемкий и дорогостоящий.

