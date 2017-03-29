Некоммерческие организации Псковской области могут принять участие в конкурсе «Мы сами»

15:14, 29 марта 2017, ПАИ

Государственные и негосударственные некоммерческие организации Псковской области могут принять участие в конкурсе малых социальных проектов «Мы сами», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на организаторов мероприятия - Центр социального развития и самопомощи «Перспектива».

Конкурс проводится ежегодно и направлен на поддержку развития социальных инициатив в России, ставящих своей целью реализацию общественно важных социальных проектов для улучшения жизни и решения социальных проблем незащищенных групп населения, в том числе детей.

В нем могут принять участие организации, осуществляющие социальное обслуживание, поддержку и защиту граждан, благотворительную и образовательную деятельность, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов и другую деятельность.

По итогам конкурса будет направлено 2 млн рублей на поддержку 3–7 проектов.

Аннотации проектов принимаются до 30 апреля по e-mail: centr-perspektiva@mail.ru (с пометкой в теме письма «На конкурс»).

С условиями участия в конкурсе и критериями отбора можно ознакомиться здесь >>