0
18:06
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
17:40
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
17:02
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
16:17
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
16:06
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом
15:34
Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг
15:16
Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара
Еще новости
Общество

Некоммерческие организации Псковской области могут принять участие в конкурсе «Мы сами»

Государственные и негосударственные некоммерческие организации Псковской области могут принять участие в конкурсе малых социальных проектов «Мы сами», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на организаторов мероприятия - Центр социального развития и самопомощи «Перспектива».

Конкурс проводится ежегодно и направлен на поддержку развития социальных инициатив в России, ставящих своей целью реализацию общественно важных социальных проектов для улучшения жизни и решения социальных проблем незащищенных групп населения, в том числе детей.

В нем могут принять участие организации, осуществляющие социальное обслуживание, поддержку и защиту граждан, благотворительную и образовательную деятельность, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов и другую деятельность.

По итогам конкурса будет направлено 2 млн рублей на поддержку 3–7 проектов.

Аннотации проектов принимаются до 30 апреля по e-mail: centr-perspektiva@mail.ru (с пометкой в теме письма «На конкурс»).

С условиями участия в конкурсе и критериями отбора можно ознакомиться здесь >>

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
29 марта 2017
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
29 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
29 марта 2017
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
29 марта 2017
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом
29 марта 2017
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом 1
Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг
29 марта 2017
Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг 3
Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара
29 марта 2017
Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара
Жители Псковской области выберут лучшую поликлинику
29 марта 2017
Жители Псковской области выберут лучшую поликлинику

Идет загрузка...