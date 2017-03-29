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Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ В Псковской области снизилась на 5,2%

За прошедшую неделю в Псковской области 3 тыс. 759 человек заболели ОРВИ, в том числе 1 тыс. 863 - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась относительно предыдущей недели на 5,2% и стала ниже значения эпидемического порога на 32,9%.

В Пскове заболеваемость населения гриппом и ОРВИ сократилась относительно предыдущей недели на 1,7%. Она ниже эпидемического порога на 10,1%.

Зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи гриппа В у 5 заболевших, парагриппа - у 5 заболевших, риносинцитиальной инфекции – у 2 больных.

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