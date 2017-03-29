За неделю в Псковской области выявили 109 случаев острых кишечных инфекций

15:20, 29 марта 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрировали 109 случаев острых кишечных инфекций, в том числе 50 – в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 61 лабораторное (микробиологические) исследование воды, три пробы оказались несоответствующими требованиям. Также были исследованы 446 проб смывов (1 не соответствует требованиям) и 51 пищевой продукт (1 не соответствует требованиям).

Сотрудники Управления составили 33 протокола об административных правонарушениях, выдали 10 предписаний об устранении нарушений и вынесли 9 представлений.