Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара

15:16, 29 марта 2017, ПАИ

Old School bar представит на выставке «Свадьба EXPO`2017» выездной бар с широким ассортиментом напитков. Об этом Псковскому агентству информации сообщил идейный вдохновитель клуба Сергей Кузьмин.

По его словам, будущим молодоженам презентуют такую услугу, как кейтеринг для свадеб. Причем выбор велик - Old School bar предлагает 140 различных напитков и авторские коктейли для конкретного праздника, которые, заметил Сергей Кузьмин, сделают досуг незабываемым. «Шеф-бармен расскажет, покажет и даст продегустировать», - пообещал собеседник агентства.

Также Old School bar не обошел вниманием еще одно модное направление - фудпейринг. Желающие смогут удивить своих гостей гармоничным сочетанием еды и напитков. «В связи с тем, что у нас есть собственный гастробар, фудпейринг на более высоком уровне», - сказал Сергей Кузьмин.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>