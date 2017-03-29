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Общество

ОНФ в Псковской области добивается прекращения сплошной рубки на территории заказника «Никандрова дача»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области добиваются прекращения проведения сплошной рубки лесных насаждений на территории государственного природного зоологического заказника «Никандрова дача» в Порховском районе и признания противоречащими федеральному законодательству актов госкомитета области по природопользованию и охране окружающей среды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

По обращению местных жителей в декабре 2016 года общественники обследовали территорию государственного природного зоологического заказника регионального значения «Никандрова дача». Граждане указали координаты участка, на котором проводится сплошная рубка леса. На нём в квартале № 166 общественники зафиксировали, что рубка деревьев производится, на земле лежат порубочные остатки, длина некоторых из них превышает 3 метра.

Общественники обратились в Псковскую межрайонную природоохранную прокуратуру. «Наше обращение было переадресовано в госкомитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, который проинформировал, что, несмотря на то, что «Никандрова дача» является природным зоологическим заказником, в соответствии с проектом освоения лесов, утвержденным приказом этого же госкомитета области, выявленный нами участок назначен в рубку. При этом, согласно Лесному кодексу РФ, леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, являются категорией защитных лесов», – рассказал активист регионального отделения ОНФ Алексей Степанов.

Общественники обратились в прокуратуру Псковской области с просьбой дать оценку соответствия изданного госкомитетом области по природопользованию и охране окружающей среды акта федеральному законодательству в сфере лесопользования и экологии.

Проверка прокуратуры области выявила, что в соответствии с лесохозяйственным регламентом, утвержденным госкомитетом области по природопользованию и охране окружающей среды, леса, расположенные в квартале № 166 на территории заказника, относятся к эксплуатационным. Это, в свою очередь, позволило передать данный участок в пользование арендатору. Компания-арендатор на данном участке использует лес для заготовки древесины. При этом федеральное законодательство исключает возможность нахождения в границах особо охраняемых природных территорий эксплуатационных лесов.

Псковский природоохранный межрайонный прокурор подготовил административное исковое заявление о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим в части приказа госкомитета области по природопользованию и охране окружающей среды об утверждении лесохозяйственных регламентов.

«Сфера лесопользования находится под пристальным вниманием ОНФ, поскольку бесхозяйственность в лесной сфере может привести к экологическим проблемам. Данную ситуацию мы держим на контроле», – сообщил Степанов.

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