Депутаты вновь не дали Брячаку согласия на создание комиссии по расследованию дела Гавунаса

15:09, 29 марта 2017, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания рассмотрели законопроект лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака «О временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по оценке ущерба по уголовному делу № 120122790016», и не дали согласие на создание комиссии. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое состоялось сегодня, 29 марта.

Напомним, данное дело касается хищения государственных средств. В его рамках расследуется, в том числе, деятельность в Псковской области экс-вице-губернатора, экс-депутата областного Собрания, предпринимателя Михаила Гавунаса. Олег Брячак уже вносил на рассмотрение областного Собрания данную инициативу, однако затем отозвал ее. На этот раз, по его словам, он устранил содержавшиеся в его предложении неточности.

Тем не менее, коллеги вновь не поддержали справедливоросса. Юристы пояснили, что создание такой комиссии находится за пределами компетенции областного Собрания. «На любой запрос такой комиссии все будут давать ответ, что комиссия не является стороной дела», - ответили Олегу Брячаку.

Лидер «Справедливой России» пытался указать на то, что Михаил Гавунас, дело которого расследуется, является бывшим депутатом. Однако и этот довод не был принят его коллегами.