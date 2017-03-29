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Политика

На «Трибуну открытых выборов-2017» пригласил Псковский облизбирком региональные партии

Избирательная комиссия Псковской области провела для региональных отделений политических партий дискуссионную площадку «Трибуна открытых выборов -2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков напомнил, что провел в феврале-марте серию встреч со всеми лидерами региональных парламентских партийных фракций. «Тот багаж предложений и пожеланий в адрес организаторов избирательного процесса мы обсудили на заседании избиркома, на Совете председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области и взяли себе на заметку, чтобы совместно с вами отработать их в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний в единый день голосования 10 сентября 2017 года», - сказал глава облизбиркома.

Он отметил, что, несмотря на очень «плотную» повестку, у каждого будет возможность высказаться и «мы также готовы после мероприятия встретиться персонально с каждым».

Николай Цветков сообщил, что в работе дискуссионной площадки также принимают участие главный  федеральный  инспектор  по  Псковской  области Андрей Калинин, которого присутствующие поздравили с недавним назначением на эту должность, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, представитель министерства юстиции по Псковской области, главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Станислав Рафальский, все сотрудники аппарата избиркома, юридической, контрольно-ревизионной служб и отдела по взаимодействию с политическими партиями и члены избирательной комиссии с правом решающего голоса от политических партий.

Андрей Калинин поблагодарил Николая Цветкова за предоставленную возможность встретиться с представителями региональных отделений политических партий и принять участие в работе «Трибуны открытых выборов». «Это мероприятие важно и своевременно, главное - это возможность для партий обсудить и высказаться по актуальным вопросам функционирования избирательной системы, проведению выборов и, в целом, по общеполитическим проблемам, которые существуют в нашей области»,- заметил он.

«Мы находимся в преддверии большого избирательного процесса, важного для нашего региона, в сентябре пройдут масштабные выборы и это возлагает серьезную ответственность и большой объем работы на избирательные комиссии», - сказал Андрей Калинин.

Также он отметил важность муниципальных выборов, так как муниципальные представительные органы власти ближе всего находятся к населению, поэтому «к ним будет самое пристальное внимание».

Дмитрий Шахов напомнил, что выборы в 2016 году были очень масштабными и их результаты нашли свое отражение в его ежегодном отчете уполномоченного по правам человека, который будет представлен губернатору и депутатам областного Собрания. «Думаю, для представителей партий также будут интересны те моменты, на которые я обратил внимание, мои рекомендации и предложения по обеспечению гарантий избирательных прав граждан во время предстоящих избирательных кампаний», - уточнил он.

Уполномоченный по правам человека призвал партии посредством выборов увеличить свое присутствие в представительных органах власти, более внимательно и четко изучать избирательное законодательство и постоянно взаимодействовать с избирательными комиссиями, «которые показали свое желание общаться и проводить обучающие семинары для участников выборного процесса». Со своей стороны он тоже гарантировал помощь и правовые консультации.

Представителям партий также подробно рассказали о предстоящих избирательных кампаниях, об утверждении схем одномандатных избирательных округов, количестве замещаемых мандатов, формах предоставляемых документов, порядке осуществления предварительных проверок кандидатов, планируемых к выдвижению избирательным объединениями, организации общественного наблюдения, новшествах в избирательном законодательстве. Участникам встречи дали методические рекомендации по подготовке сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащим кандидатам и их супругам и несовершеннолетним детям праве собственности, о вкладах в банках и ценных бумагах.

В финале мероприятия в режиме открытого микрофона у участников дискуссионной площадки была возможность выступить, высказать свои мнения и задать вопросы.

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