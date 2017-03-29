Уличные концерты запланированы на Фестивале русской музыки в Пскове

15:44, 29 марта 2017, ПАИ

Уличные концерты запланированы на Фестивале русской музыки в Пскове. Об этом на пресс-конференции 29 марта сообщил директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перенос даты проведения фестиваля на более позднее время директор филармонии объяснил желанием «оживить» улицу концертами. Он отметил, что это будет сюрпризом и признался, что организаторы еще сами до конца не знают, как это будет выглядеть. Однако уже сейчас известно, что всё уличное действо будет бесплатным.

«Есть горячее желание сохранить всё хорошее, что было накоплено, и несколько расширить аудиторию. В этот раз мы хотели подчеркнуть, что русская музыка многогранна, поэтому в программе появились разновеликие и разнополярные пункты: наряду с классикой будут выступления группы «Калинов мост», Александра Малинина», - уточнил Артём Татаренко.

Он также отметил, что за последние два года удалось увеличить бюджет фестиваля. «Это шаг вперед. Мы надеемся, что, как минимум, эти позиции не будут утрачены, а мы подтвердим, что это не лишнее и востребованное», - сказал директор филармонии.

«Чтобы наша вторая столица не осталась в стороне, туда поедет Александр Малинин, а в Псков приедут коллективы из Великих Лук», - сказал Артём Татаренко.

Заместитель директора филармонии Галина Иванова сообщила, что не будут забыты и района. В частности, семь концертов в области даст дуэт аккордеонистов Липецкой филармонии. Она также отметила, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для учащихся и преподавателей народных отделений колледжа искусств, ДШИ и ДМШ Псковской области.

Галина Иванова отметила, что у группы «Калинов мост», которая выступит на фестивале, «репертуар очень русского направления и достойная программа». «Все группы готовят к фестивалю специальные программы. У «Калинова моста» будет программа «Тридесятое царство», плюс хиты и новые композиции. Всё очень русское», - констатировал Артём Татаренко.