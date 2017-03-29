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Культура

Участники фестиваля русской музыки в Пскове отдают дань памяти великим композиторам, заявила Галина Иванова

«Мы пытаемся отдать дань нашим великим композиторам», - сказала заместитель директора Псковской областной филармонии Галина Иванова 29 марта на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению 43-го Фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, фестиваль пройдет с 21 по 26 апреля на основной концертной площадке области - в Большом концертном зале филармонии, на улицах Пскова, в районах области.

Галина Иванова рассказала, что это музыкальное мероприятие, посвященное Римскому-Корсакову и Мусоргскому, проводится ежегодно в марте-апреле. «Все чтят память наших великих композиторов, которые творили на Псковской земле», - отметила она и подчеркнула, что фестиваль развивается.

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