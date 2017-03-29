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Общество

Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг

Ресторан «Русь», расположенный во Власьевской башне псковского Кремля, ждет ребрендинг. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил руководитель торгово-промышленной ассоциации «Белая Русь» Игорь Голобородько.

Фото с fotokto.ru

Он отметил, что настало время обновления заведения, и для него выбрано новое название - «Башня». «Это более приближенное к этому объекту название. Также будет более русифицированное меню, чисто русская кухня. Изменится набор блюд, посуда, подача», - рассказал Игорь Голобородько и добавил, что интерьер ресторана останется прежним, поскольку «с ним ничего невозможно сделать».

«Чтобы нашим было понятно, называем едальней, это наше древнее русское кушательное заведение, а для иностранцев сохраним слово «ресторан», - отметил собеседник агентства.

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