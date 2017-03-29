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Общество

Школы Пскова состязались в оказании первой доврачебной помощи

На базе стрелкового комплекса центра «Патриот» прошли городские соревнования по оказанию первой доврачебной помощи среди школьников Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в состязаниях приняли участие команды из 18 школ, в том числе, юнармейцы. Каждая школа выставляла одну команду в составе 5 человек из 6-8 классов.

В качестве судей были приглашены санинструкторы - представители воинских частей города. Программа мероприятий включала четыре конкурса: приветствие команды, практический конкурс, теоретический конкурс, конкурс капитанов.

В итоге первое место заняла команда социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова, второе -  естественно-математического лицея № 20, третье - средней общеобразовательной школы № 47.

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