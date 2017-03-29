Четыре активиста «Молодой Гвардии» решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России»

16:02, 29 марта 2017, ПАИ

Четыре активиста регионального отделения «Молодой Гвардии» подали заявление для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Пакет документов для участия в предварительном голосовании подали 22-летний индивидуальный предприниматель Максим Москвитин и 21-летний слесарь завода «Псков-Полимер» Дмитрий Яковлев, а также 20-летний студент Псковского государственного университет Илья Лавриненко и 29-летний менеджер сферы торговли Александр Скала.

В соответствии с регламентом, они представили все документы в организационный комитет.

Претенденты на включение в партийные списки получили право вести агитационную работу, в том числе проводить встречи с избирателями.

Напомним, что приём заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. На сегодняшний день оргкомитетом зарегистрировано 45 человек, из них 4 – члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в Псковском городском местном отделении «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9 с 28 февраля до 28 апреля по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения.

Ответственный за приём документов – Дмитрий Мартюшов, телефон 8-(8112)-72-02-95.

С полным списком участников предварительного голосования можно ознакомиться на сайте предварительного голосования www.pg.er.ru.