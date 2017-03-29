0
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
16:36
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:35
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
13:20
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
Еще новости
Политика

Четыре активиста «Молодой Гвардии» решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России»

Четыре активиста регионального отделения «Молодой Гвардии» подали заявление для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Пакет документов для участия в предварительном голосовании подали 22-летний индивидуальный предприниматель Максим Москвитин и 21-летний слесарь завода «Псков-Полимер» Дмитрий Яковлев, а также 20-летний студент Псковского государственного университет Илья Лавриненко и 29-летний менеджер сферы торговли Александр Скала.

В соответствии с регламентом, они представили все документы в организационный комитет.

Претенденты на включение в партийные списки получили право вести агитационную работу, в том числе проводить встречи с избирателями.

Напомним, что приём заявлений от желающих участвовать в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. На сегодняшний день оргкомитетом зарегистрировано 45 человек, из них 4 – члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в Псковском городском местном отделении «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9 с 28 февраля до 28 апреля по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения.

Ответственный за приём документов – Дмитрий Мартюшов, телефон 8-(8112)-72-02-95.

С полным списком участников предварительного голосования можно ознакомиться на сайте предварительного голосования www.pg.er.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 34
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 6
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
27 марта 2017
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»

Идет загрузка...