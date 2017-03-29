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Культура

Пушкинский заповедник представил ценные подарки своих гостей

На сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» развёрнута виртуальная выставка, представляющая несколько редких книг из числа тех, что передали в дар музею его гости. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе «Михайловского» Лидия Токарева со ссылкой на руководителя научной библиотеки музея Людмилу Беляеву, различные организации и частные лица, участники музейных конференций и просветительных программ, туристы и жители Пушкиногорья часто передают в собрание библиотеки как новые, так и старинные, редкие книги, журналы, альбомы, альманахи, многое другое. Это литература о Пушкине и его современниках, искусствоведческие и культурологические исследования, образцы творчества гостей музея, прочие издания, так или иначе связанные с главными и «второстепенными» темами и «героями» музейных экспозиций.

На новой выставке «Книги в дар», в частности, представлены редкие издания начала и первой половины прошлого века. Среди них, например, «Галерея русских писателей и художников (с пушкинской эпохи до наших дней)», составленная Н. Мартовым и увидевшая свет в петербургском издательстве Н. Ф. Мертца в 1901 году. Настоящая книга среди прочих была передана в дар музейной библиотеке москвичом Сергеем Петросяном. В своё время этот экземпляр «Галереи…»  принадлежал его названной матери, литературоведу Руфи Вальбе.

«Очень ценное  издание — второй том исследования  А. В. Тырковой-Вильямс «Жизнь Пушкина», выпущенного в свет в Париже к столетию смерти поэта — подарил музейной библиотеке житель Петергофа, литературовед и краевед Слава Колпаков. Другой раритет — «Книга воспоминаний о Пушкине» М.А. Цявловского (1931) — дар библиотеке от известного художника Юрия Люкшина», - отметила Лидия Токарева.

На фото: «Книга воспоминаний о Пушкине», увидевшая свет в издательстве «Мир» почти 90 лет назад. Фото: Пушкинский заповедник.

Она напомнила, что пользоваться читальным залом научной библиотеки Пушкинского заповедника могут как жители Пушкиногорского района, так и гости «Михайловского». Для этого достаточно написать соответствующее заявление на имя директора музея-заповедника Георгия Василевича.   

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