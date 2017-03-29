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Культура

Около 100 человек одновременно выступят в рамках Фестиваля русской музыки в Псковской области

Около 100 человек одновременно выступят в рамках 43-го Фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова. Об этом сообщил дирижер Псковского симфонического оркестра Эдуард Банько на пресс-конференции 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Эдуард Банько рассказал, что на гала-концерте фестиваля прозвучат премьеры, на сцену выйдут детский сводный хор Псковской области, камерный хор «Кант» из Великих Лук и хор областного колледжа искусств. «Хоры будут сочетаться в разных вариациях», - отметил он и добавил, что для музыкантов классика — это всё.

Директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко обратил внимание на максимальную доступность фестиваля. По его словам, на каждом мероприятии должны быть самые доступные, разнодиапазонные цены. Как подчеркнул Артём Татаренко, все артисты понимают, что это именно фестиваль русской музыки, а не коммерческое мероприятие, и идут навстречу.

Напомним, фестиваль пройдет с 21 по 26 апреля на основной концертной площадке области - в Большом концертном зале филармонии, на улицах Пскова, в районах области.

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