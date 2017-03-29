В Опочке полицейские задержали ограбившего своего знакомого безработного

15:53, 29 марта 2017, ПАИ

В Опочке полицейские задержали безработного гражданина, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 28 марта у здания автостанции по улице Коммунальной после ссоры со своим знакомым 28-летний не работающий местный житель открыто похитил у него мобильный телефон, а затем скрылся.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого по «горячим следам». Похищенное изъято.

В настоящее время проводится расследование.