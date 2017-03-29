8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом

16:06, 29 марта 2017, ПАИ

8-9 апреля с 11:00 до 19:00 в Молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15) пройдёт кастинг актёров массовых сцен для съёмок в фильме «Преданные» киностудии «Ленфильм». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре.

Режиссёром фильма станет руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

На кастинг допускаются псковичи любого типажа и возраста, приветствуются семьи. Съёмки начнутся в Пскове в конце апреля и продлятся до конца июня. Главную роль в фильме сыграет Сергей Гармаш.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 56-37-07.