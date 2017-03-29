Великолукские спасатели стали лучшими в области по ликвидации последствий ДТП

16:30, 29 марта 2017, ПАИ

29 марта в Пскове прошли соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Открыл соревнования на базе Аварийно-спасательной службы Псковской области начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов. Обращаясь к участникам, он отметил важность проведения подобных мероприятий, «ведь именно на них спасатели оттачивают своё мастерство, совершенствуют навыки и умения по спасению людей в условиях, когда дорога каждая минута».

В соревнованиях приняли участие команды трёх поисково-спасательных отрядов области: Пскова, Великих Лук и Гдова. В состав каждой вошли по четыре человека из числа спасателей, имеющих соответствующую подготовку на право проведения аварийно-спасательных работ.

По условиям соревнований каждой команде был предоставлен легковой автомобиль, условно пострадавший в ДТП. В задачу участников входило вскрыть машину при помощи аварийно-спасательного оборудования, извлечь оттуда пострадавших и оказать им первую доврачебную помощь. Предварительно автомобиль необходимо было зафиксировать и обесточить, демонтировать двери и крышу, чтобы как можно быстрее добраться до условно пострадавших людей, зажатых внутри машины.

Уровень профессиональной подготовки спасателей оценивала судейская бригада. Судьи учитывали время выполнения задания, оценивали правильность выполнения действий, замечали неточности и ошибки, за что начислялись штрафные секунды. За ходом соревнований следили представители ФГКУ «1 ОФПС по Псковской области», воспитанники центра «Патриот» и учащиеся Псковского агротехнического колледжа.

По итогам соревнований первое место заняла команда поисково-спасательного отряда города Великие Луки, второе место – поисково-спасательного отряда города Пскова, третье - команда гдовского поисково-спасательного отряда.

Команда, занявшая первое место, получила почётную грамоту и звание «Лучшее формирование Псковской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2017 году». Теперь великолукским спасателям предстоит участие в межрегиональных соревнованиях в Санкт-Петербурге.