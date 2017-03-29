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Общество

Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем

Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным свадебным обрядом с караваем и хлебом-солью. Попробовать это угощение, предоставленное авторской кондитерской «Миша», смогут все гости мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в кондитерской.

Также кондитерская «Миша» подарит пироги и шоколад ручной работы нескольким счастливчикам из посетителей выставки.

Отметим, что в ходе развлекательной программы и 1, и 2 апреля будут проводиться розыгрыши призов от участников «Свадьба EXPO' 2017», испытать удачу сможет каждый посетитель выставки, купоны будут находиться на стенде организаторов.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

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