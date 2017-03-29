На дороге Опочка - Себеж сапёры обезвредили артснаряд

16:49, 29 марта 2017, ПАИ

29 марта в 9:00 в Опочецком районе на 19-м километре автодороги Опочка - Себеж сапёры обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Для обезвреживания взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны привлекалась группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в составе двух человек. Сапёры работали по заявке полиции.