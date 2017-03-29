«Конфронтации только во вред»

16:10, 29 марта 2017, ПАИ

Он из тех, кого принято называть старожилами региональной политики. На протяжении уже двух десятков лет он является одним из активных участников формирования общественно-политической повестки дня, оказывая на нее непосредственное влияние. Шестой год возглавляет областное Собрание, седьмой – региональное отделение «Единой России». Новый созыв регионального парламента работает уже полгода, а партия власти вместе с областью вступила в новую избирательную кампанию. Об этом – в интервью «Псковской правды» с Александром Котовым.

«У нас общая цель»

– Александр Алексеевич, в этом созыве пришел целый отряд новых, молодых депутатов, по поводу которых у многих возникли опасения: а достаточно ли у них опыта для работы законодателем. Такие сомнения высказывались, например, в отношении Лидии Драгуновой.

– Думаю, эти опасения не сбылись. Оценку делать, конечно, еще рано, прошло только несколько заседаний нового созыва. Но я вижу, что те депутаты, которые впервые были избраны в Собрание, приобрели определенный опыт, уже понимают механизмы работы. Молодость – это как раз не проблема и не критерий оценки, у молодых депутатов больше мотивации работать продуктивно.

Депутатский корпус обновился на треть, но при этом, я считаю, нам удалось сохранить преемственность и профессионализм. И если сравнивать качество работы действующего созыва с предшествующим, резких отличий нет. У нас опытные председатели комитетов, они знают, как построить процесс, на что важно обращать внимание. Деятельность комитетов лежит в основе работы законодательного органа, и новые депутаты активно включились в эту работу, некоторые сумели себя проявить.

– Новички уже успели выступить с законодательными инициативами?

– Да, есть и такие примеры. Месяц назад мы приняли в первом чтении проект закона о дополнительных налоговых льготах на 2017 год. Он подготовлен новым депутатом – Мариной Борисенковой и касается мер социальной поддержки участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп, семей, имеющих детей-инвалидов. Есть вероятность, что на очередной сессии мы примем законопроект во втором чтении. Он к этому готов – консультации с губернатором, органами исполнительной власти проведены, получены необходимые заключения.

– Раз зашла речь о социальной поддержке. На федеральном уровне заговорили о необходимости поддержать семьи, где родился первый ребенок. У нас в регионе эту инициативу озвучил Андрей Турчак. Обсуждалась ли она в областном Собрании? Как, на ваш взгляд, надо поддерживать семьи с первенцем, надо ли вообще это делать?

– Надо делать обязательно. В повестке областного Собрания пока такого вопроса нет, но депутаты между собой эту тему обсуждают. Думаю, в ближайшее время законопроект будет подготовлен и внесен губернатором. Рассмотрим и, может быть, даже предложим свои варианты поддержки, хотя, конечно, отталкиваться нам придется от возможностей региона – весьма ограниченных. Но, уверен, любая сумма, которую мы сможем найти в бюджете, пойдет молодым семьям на пользу.

– Вы в Собрании с 2011 года, сразу после избрания его возглавили. Вся ваша работа – депутатская, в качестве председателя – приходится на период, когда исполнительную власть области возглавляет Андрей Турчак. Какие периоды взаимоотношений между администрацией и Собранием за это время вы можете выделить? Отличаются ли они от того времени, когда вы работали в исполнительной власти, были заместителем губернатора?

– Отношения с самого начала конструктивные, рабочие. Губернатор часто бывает у нас, и не только на сессиях, встречается с фракциями при обсуждении ключевых вопросов, отчитывается о работе администрации. Всегда стремится свою позицию донести, а у депутатов есть возможность что-то прояснить, задать вопросы.

Такое же конструктивное взаимодействие у нас и с органами исполнительной власти. Не помню ни одного случая, чтобы кто-то нам отказал во встрече или предоставлении необходимой информации.

Если вспомнить историю и сравнить отношения Собрания и исполнительной власти при прежнем губернаторе, то, пожалуй, особых отличий нет. За исключением одного момента. Аппарат регионального парламента был тогда сокращен до размеров, близких к нулю. Я считаю, что Собрание должно самостоятельно обеспечивать свою деятельность, не прибегая к помощи администрации области. Иначе нарушается принцип разделения властей.

Сейчас у нас есть свой аппарат, численность его небольшая, одна из самых низких в России. Но это не мешает ему профессионально и качественно работать. Мы ни в чем не уступаем нашим коллегам из других регионов.

– Я предполагал, что вы будете говорить о том, что отношения между Собранием и администрацией области конструктивны. Но какие-то мелочи наверняка досаждают?

– Мелочи есть всегда, но они конструктивной работе не мешают. У нас общая цель – делать все, чтобы регион развивался.

Конфронтацию устроить легко, но зачем? Наверное, кому-то это будет интересно наблюдать со стороны, как некое шоу, но в конечном итоге это навредит всем.

– Одна из частых претензий депутатов к исполнительной власти – нарушение регламента при внесении законопроектов в Собрании. Удалось ли ее урегулировать?

– На рабочие отношения это не влияет, но это то, чего следует избегать. Этот вопрос мы постоянно заостряем на Совете Собрания, когда обсуждаем повестку дня.

Когда законопроект поступает на рассмотрение с нарушением сроков, у нас остается мало времени на работу с ним – может пострадать качество. Этого нельзя допускать. Да и эффективность такого срочного внесения под сомнением. Иногда это приводит к тому, что рассмотрение проекта закона, который можно было бы принять сразу в двух чтениях, растягивается на два месяца, и выигрыша во времени нет.

Ситуация, конечно, меняется. Проектов законов, которые вносятся с нарушением сроков, все меньше, но полностью проблема не ушла.

«Репутация Собрания зависит от каждого депутата»

– На февральской сессии ваш коллега Виктор Антонов воспользовался правом выступить от имени фракции «Единая Россия» и привел несколько примеров, когда депутаты из других фракций используют так называемые «пятиминутки гнева» не по назначению. В частности, речь шла об Олеге Брячаке. Разделяете ли вы мнение Виктора Васильевича? Вы, как спикер Собрания, не можете оценивать выступления ваших коллег, но ведь наверняка есть желание высказаться по этому поводу?

– Я думаю, что с позиции председателя областного Собрания этого делать не стоит. Даже в рамках десятиминутки, предусмотренной регламентом, мне было бы неправильно давать комментарии и оценивать выступления коллег. В то же время я во многом разделяю позицию, озвученную Виктором Васильевичем: регламент дает право выступить перед началом сессии и обратить внимание депутатов на наиболее важные вопросы, социально-экономические проблемы области. Когда эта возможность используется для решения личных проблем, проблем своего бизнеса, не имеющих отношения к жителям региона, это вызывает, прежде всего, недоумение. Надеюсь, депутаты задумаются над этим и сделают правильные выводы.

Эту норму мы включили в регламент три года назад, и, мне кажется, ее появление положительно сказалось на градусе и содержании дискуссий в Собрании. И хотя есть случаи использования этого времени, как вы говорите, не по назначению, норма регламента должна остаться – от нее больше пользы, чем вреда.

Это эффективный инструмент депутатской работы, и если фракция действительно обращает внимание на важные вопросы, касающиеся жизни региона, уверяю вас, они не остаются незамеченными ни со стороны Собрания, ни со стороны администрации.

– Намерения более четко прописать в регламенте, чему могут быть посвящены «пятиминутки гнева», нет?

– Нет.

– То есть вопрос сугубо в депутатской этике?

– В большей степени да – в корректности выступления депутатов.

– Какие еще, на ваш взгляд, существуют угрозы репутации областного Собрания помимо тех, что дали повод для выступления Антонова? Постоянно идет речь о том, что значение законодательной власти необходимо повышать и на региональном, и на федеральном уровне. Что этому препятствует?

– Никаких препятствий нет. Безусловно, имидж и репутация Собрания зависит от каждого депутата и от общей работы. Когда депутаты принимали решение избираться, они понимали, что будут нести ответственность перед своими избирателями и перед Собранием, безусловно, тоже. Если с такой мерой ответственности каждый из нас будет подходить к работе, то никакой опасности для имиджа регионального парламента не будет.

Ни в предыдущем созыве, ни в этом не было прецедентов, когда мы по рассматриваемым вопросам не приняли решения. Все начатое мы доводим до конца – областное Собрание работает конструктивно, законопроекты прорабатываются тщательно.

Конечно, бывают всякие случаи. Многое зависит от того, как депутаты позиционируют себя. Есть обычная рутинная работа: разработка и принятие законопроектов. Но при этом у некоторых депутатов остается желание, прежде всего, показать себя, выступить с популистскими заявлениями, законопроектами, за которыми не стоит никакой реальной экономической базы, реализация которых в наших реалиях невозможна. Такие депутаты всегда на виду, но эффективность их работы в каких-то случаях можно поставить под сомнение.

– Когда говорят об активности депутатов, часто вспоминают «молчаливость» некоторых из них. Они не выступают на сессиях, не участвуют толком в обсуждении на заседании комитетов, только присутствуют. Как их мотивировать к работе?

– На этот вопрос сложно однозначно ответить. Важно, чтобы каждый из депутатов хорошо понимал сущность рассматриваемых вопросов, представлял, для чего принимается тот или иной проект закона, последствия его принятия. Депутат может высказать свое мнение, если считает, что проект недоработан. В любом случае он определяется, голосует ли он за этот пункт повестки дня или против. А это уже позиция.

В большинстве случаев к внесенным в Собрание законопроектам у нас принимаются поправки, которые рождаются в недрах комитетов, в каждодневной работе депутатов, в том числе тех, кого вы называете «молчаливыми».

– В марте 2011 года вы возглавили региональное отделение «Единой России». За это время из тепличных условий Россия, Псковская область вошли в период экономического кризиса. При этом в успешном 2011-м, в декабре, единороссы на выборах в Госдуму и областное Собрание показывают результат, скажем так, не тот, на который рассчитывали, а в кризисный 2016-й забирают все «золотые медали» – и по одномандатным округам, и по партсписку. Как вы объясните этот нонсенс?

– Никакого нонсенса здесь нет, есть реальное объяснение. В 2011 году мы плохо сработали организационно, недооценили ситуацию, в которой находились. По всем опросам у нас был высокий рейтинг, мы слишком доверились этим результатам. А во время избирательной кампании наши показатели резко пошли вниз, к чему мы оказались просто не готовы. Мы провели очень слабую избирательную кампанию. И сделали выводы.

В последующем мы с пристрастием и, пожалуй, недоверием, стали относится к соцопросам, особенно на старте кампании. Очень четко начали работать организационно, концентрироваться на задачах. В итоге в 2016 году нам удалось добиться желаемого результата.

– Кампания 2017 года станет лакмусовой бумажкой правильности ваших выводов?

– Да, так и есть.

Вся избирательная кампания «Единой России» построена на встречах с избирателями. Пожалуй, никто из оппонентов этим похвастаться не может. Наши оппоненты чаще делают акцент на размещении наружной рекламы, распространении листовок, газет. По моему глубокому убеждению, такие методы уже не работают.

Главную роль играют встречи с людьми. Чем больше охватишь избирателей, чем чаще с ними встретишься, тем больше шансов получить высокий результат. 2016 год это доказал. Соответственно, нынешнюю кампанию надо строить таким же образом. Живое общение дает возможность объяснить, что происходит, помогает услышать проблемы. Это настоящая обратная связь.

«Компромиссных районов нет и не будет»

– Единороссы активно применяют практику предварительного голосования. Помимо понятных плюсов – выборщики определяют лучших – есть и минусы, о которых говорят оппоненты. Например, те, кто голосует, это, как правило, члены «Единой России», приходящие на площадку праймериз, «чужие здесь не ходят». И вообще, говорят, будто фавориты известны заранее. Результат предрешен?

– В прошлом году мы четко выдержали позицию: кандидатами от партии стали только те, кто победил на предварительном голосовании. Никаких исключений, ни одного. Такой же принцип мы будем соблюдать в этом году. Ни у кого никаких преференций нет и не будет, хоть ты действующий депутат, глава города или другой руководитель.

На дискуссионные площадки мы приглашаем всех, вне зависимости от того, какой партии вы член или беспартийный. Нам важно, чтобы как можно больше выборщиков приняло участие в предварительном голосовании: так выбор будет более точным.

Очень важный момент: во многом успех кампании будет зависеть от качественно подобранных кандидатов. Важно, чтобы кандидатом стал человек, который обладает авторитетом, у которого уже есть поддержка. Соответственно определение этих кандидатов произойдет на предварительном голосовании.

– Какие у вашей партии задача-минимум и задача-максимум на предстоящих выборах в Псковскую и Великолукскую гордумы, семи глав районов, представительных органов власти в 21 муниципалитете?

– Мы ставим максимальную планку.

– В ходе избирательных кампаний неоднократно происходило следующее: некоторые партии договаривались, делили между собой округа, районы, «вот тут ваш район, вы тут своего кандидата двигаете, наш вам мешать не будет, а вот здесь – вы нам не мешаете»...

– «Единая Россия» в Псковской области на такие договоренности не идет. Я уже сказал, что мы рассчитываем на максимально возможный результат и делаем все для того, чтобы процедура выборов была прозрачна, начиная с выдвижения кандидатов.

Я считаю, что такие договоренности – это, прежде всего, обман избирателя.

– Кто или что ваш основной оппонент в этой, уже начавшейся избирательной кампании?

– Думаю, что нашим основным оппонентом станет КПРФ. Но только в том случае, если коммунисты серьезно поработают над организацией избирательной кампании. Их активная работа будет и нас побуждать к более активным действиям. Результат выборов, который появляется в ходе реальной политической конкуренции, всегда выглядит более легитимным.