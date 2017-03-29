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Общество

Псковские приставы провели мини-ярмарку вакансий

28 марта с 10:00 до 13:00 в Центре занятости Пскова прошла мини-ярмарка вакансий с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Все желающие могли получить консультацию по вопросу порядка прохождения федеральной государственной гражданской службы на должностях судебного пристава-исполнителя, судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, дознавателя и специалистов аппарата Управления.

В работе мини-ярмарки вакансий приняли участие сотрудники отдела государственной службы и кадров во главе с начальником отдела, начальники ОСП города Пскова №1 и №2 и руководитель отдела организации установленного порядка деятельности судов. Они рассказывали об имеющихся вакансиях, об основных требованиях для кандидатов на должности и предоставляли информационные брошюры.

В день проведения мини-ярмарки к представителям Управления ФССП России по Псковской области обратились около 20 человек, изъявивших желание узнать о службе.

«Работа в Федеральной службе судебных приставов - важная и ответственная, она требует выдержки и высокой степени ответственности от людей, занимающих должности судебных приставов-исполнителей. Кандидат на такую должность должен иметь высшее образование (желательно юридическое), возраст от 21 года и отсутствие судимости. Это три обязательных требования, предъявляемых к кандидатам на должность судебного пристава-исполнителя», - рассказали в управлении.

Напомним, что псковичи и жители области могут ознакомиться с информацией «Порядок прохождения государственной службы», размещенной на официальном сайте ведомства. Управление Федеральной службы судебных приставов находится по адресу: город Псков, улица Текстильная, дом 3.

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