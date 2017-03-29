0
18:06
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
17:40
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
17:02
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
16:17
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
16:06
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом
15:34
Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг
15:16
Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара
Еще новости
Общество

На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций

На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты оригинальных подарочных композиций для свадебного торжества. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель салона Лариса Зефирова.

Среди гостей выставки «Флориссимо» разыграет сертификат на свадебную флористику на тысячу рублей, а также несколько небольших подарков-сюрпризов.

«Салон «Флориссимо» предлагает широкий выбор цветочной продукции: букеты, композиции, домашние растения, необычные игрушки из цветов, корзины с фруктами, цветами и конфетами. Наш девиз «Мы дарим настроение». Это не просто слова, а состояние души тех, кто работает в салоне. Особое место занимает свадебная флористика. Букеты невест и подарочные корзины делаются с особым трепетом и старанием, поскольку мы считаем себя участниками торжества», - отметила Лариса Зефирова.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие  в выставке и  развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу Кондитерская «Baker Streеt» подготовила для гостей «Свадьбы EXPO`2017» подарки Услуги по аэросъемке представит YAstudio на «Свадьбе EXPO'2017» Незабываемое свадебное шоу устроит центр досуга «Праздник с настроением» на «Свадьбе EXPO'2017» Шоу-рум в стиле ретро-свадьбы подготовит Мария Воробьёва для выставки «Свадьба EXPO`2017» Специалисты салона «Блеск плюс» помогут гостям выставки «Свадьба EXPO' 2017» создать идеальный образ Сертификаты на свадебный маникюр разыграет салон LuckyRoom на выставке «Свадьба EXPO`2017» Гигантские цветы из изолона увидят псковичи на выставке «Свадьба EXPO`2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
29 марта 2017
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
29 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
29 марта 2017
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
29 марта 2017
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом
29 марта 2017
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом 1
Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг
29 марта 2017
Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг 3
Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара
29 марта 2017
Old School bar предложит гостям «Свадьбы EXPO`2017» напитки из выездного бара
Жители Псковской области выберут лучшую поликлинику
29 марта 2017
Жители Псковской области выберут лучшую поликлинику

Идет загрузка...