На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций

17:40, 29 марта 2017, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты оригинальных подарочных композиций для свадебного торжества. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель салона Лариса Зефирова.

Среди гостей выставки «Флориссимо» разыграет сертификат на свадебную флористику на тысячу рублей, а также несколько небольших подарков-сюрпризов.

«Салон «Флориссимо» предлагает широкий выбор цветочной продукции: букеты, композиции, домашние растения, необычные игрушки из цветов, корзины с фруктами, цветами и конфетами. Наш девиз «Мы дарим настроение». Это не просто слова, а состояние души тех, кто работает в салоне. Особое место занимает свадебная флористика. Букеты невест и подарочные корзины делаются с особым трепетом и старанием, поскольку мы считаем себя участниками торжества», - отметила Лариса Зефирова.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>