Во время очередного рейда псковские приставы арестовали 69 автомобилей должников

17:55, 29 марта 2017, ПАИ

Во время очередного рейда судебные приставы-исполнители Псковской области подвергли аресту 69 автотранспортных средств должников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

В рейде участвовали 17 отделов судебных приставов, за 4 часа рейда они отработали 1 тыс. 248 исполнительных производств, взыскали наличными или учли квитанций о произведенной ранее оплате на сумму в 668 тысяч рублей. 199 исполнительных производств на сумму около 993 тысяч рублей подлежат окончанию.

В качестве меры принудительного взыскания судебные приставы произвели 95 арестов имущества должников на сумму свыше 6 миллионов рублей, в том числе 69 арестов на автотранспортные средства. Под арест попали также телевизоры, компьютеры, бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов автомобилей было произведено приставами города Великие Луки – 16 машин.

119 должников за неуплату своих долгов получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю, у 17 установили источники получения дохода.

Напомним, что судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими правами).