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Общество

В Пскове за неоднократное избиение подчинённого осуждён офицер

Суд вынес обвинительный приговор военнослужащему войсковой части 81430, дислоцированной в Пскове. Капитан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону.

В октябре 2016 года в ходе построения личного состава роты на территории автомобильного парка части капитан, недовольный тем, что один из подчиненных военнослужащих не выполнил его указания, нанес тому два удара тяжёлым ботинком по ноге. В хранилище автомобильного парка офицер продолжил предъявлять военнослужащему претензии, после чего нанес удар кулаком в плечо и ногой по голове. «Избитый получил рвано-ушибленную рану в области левого глаза, физическую боль и нравственные страдания», - заявили в военном следственном отделе.

Псковский гарнизонный военный суд признал капитана виновным в инкриминируемом ему преступлении и, учитывая, что подсудимый признал свою вину и возместил потерпевшему причиненный вред, назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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