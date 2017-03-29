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Военного из Острова-3 оштрафовали за кражи денег у сослуживцев

За кражи денег осуждён военнослужащий военной части 54916, дислоцированной в Острове-3. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону.

Рядовой признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи  158 УК РФ (кража) и пунктом «в» части  2 статьи 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).

4 декабря военнослужащий, используя реквизиты банковской карты своего сослуживца, без его ведома совершил покупку товаров в интернете на сумму 4 тысячи рублей.

В период с 13 ноября по 4 декабря рядовой тайно похитил принадлежавшие другому сослуживцу денежные средства путем безналичного перевода с банковской карты ВТБ24 (ПАО) на свою банковскую карту, а также путем безналичной оплаты товара в сумме 5 тысяч 896 рублей на интернет-сайте.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал рядового виновным в инкриминируемых ему преступлениях и, учитывая, что подсудимый признал свою вину и возместил потерпевшим причиненный ущерб, назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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