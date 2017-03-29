Вручение премий администрации Псковской области в сфере культуры и искусства состоится 30 марта

17:36, 29 марта 2017, ПАИ

30 марта состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса на соискание премии администрации Псковской области за лучшие произведения в сфере культуры, искусства, архитектуры, журналистики и сохранения объектов культурного наследия за 2016 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по культуре.

Мероприятие пройдет в рамках коллегии Государственного комитета Псковской области по культуре. Премии вручит губернатор Псковской области Андрей Турчак.

В этом году лауреатами в области литературы стали два человека, и по одному человеку - в области музыкального искусства, сохранения объектов культурного наследия и изобразительного искусства. Также присудили дополнительные премии.

Премия администрации в области культуры является традиционной и присуждается на протяжении 18 лет. В этом году в конкурсе приняли участие 42 человека, что значительно больше, чем в прошлых годах, отметили в Госкомитете.