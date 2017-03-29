Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
В состав жюри вошли член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев, певица Джана, визажист-стилист, мастер международного класса Виктория Марчук, директор конкурса «Миссис Псков 2017» Николай Королёв, «Миссис Псков 2016», обладательница титула «Business Woman» на конкурсе красоты и таланта «Миссис России Мира 2016» Юлия Григорьева.
Кастинг пройдёт сегодня, 29 марта, в 20:00 в бизнес-центре отеля Old Estate Hotel & SPA**** (Псков, улице Верхне-Береговая, 4). Вход на кастинг свободный. Добавим, что организаторам конкурса поступили 67 заявок на участие. 30 претенденток получили приглашение на кастинг. Возраст участниц - от 20 до 43 лет.
Напомним, организаторы конкурса – медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн», «РЕН-ТВ Псков» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.