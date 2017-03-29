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Общество

О прелестях путешествия автостопом узнают псковичи 31 марта

31 марта в Пскове в клубе путешествий «Тропы» пройдёт лекция «Из Пскова до Сирии – автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Молок и сено».

Участники лекции узнают, как из Пскова доехать автостопом до Грузии, Турции и других стран; об особенностях, опасностях и прелестях такого путешествия, а также о том, как бесплатно и комфортно жить в разных странах и что такое «Дом для всех». Кроме того, гостям расскажут, как бесплатно и за один день доехать из Пскова до Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Витебска, Минска, Москвы, Твери, Риги, Таллина и других городов; как сесть утром в псковский автобус №6, а уже вечером следующего дня плавать в море в Одессе, гулять по улицам Варшавы или Берлина, потратив при этом 250 рублей. С лекцией выступит руководитель проекта «Молоко и Сено» и программы «Ветка» Дмитрий Стрен, преодолевший автостопом более 40 тысяч километров.

Начало встречи - в 19:00. Вход свободный.

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка», который предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

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