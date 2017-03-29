Выпускники семинаров по ЖКХ в Пскове сдали итоговые экзамены

17:57, 29 марта 2017, ПАИ

В Пскове сдали экзамены очередные выпускники проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы семинаров, по результатам тестирования 25 человек получили свидетельства об успешном прохождении бесплатных курсов семинарских занятий по ЖКХ, которые проводят специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя».

На итоговом занятии все слушатели отметили, что полученные знания просто необходимы в повседневной жизни. «Нам разъяснили, как правильно выстраивать отношения с управляющей организацией, разбираться в цифрах в квитанциях, куда обращаться, если возникают проблемы в сфере ЖКХ. К сожалению, большинство вопросов приходится решать в судебном порядке, но и в этой части мы получили ответы на свои вопросы», - поделилась впечатлениями одна из участниц семинаров.

Семинары будут продолжены: уже сформированы группы слушателей на апрель. Формируются группы на май. Всего в рамках проекта планируется обучить не менее 700 жителей Псковской области.

Выпускники проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» проходят подготовку для участия в советах многоквартирных домов. Лучшие 25 слушателей проекта пройдут дополнительную подготовку и будут рекомендованы Государственной жилищной инспекции как общественные инспекторы ЖКХ Псковской области.

Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.