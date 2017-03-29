Избирком Псковской области и отдел Росгвардии подписали соглашение о взаимодействии

17:24, 29 марта 2017, ПАИ

29 марта Избирательная комиссия Псковской области и отдел Росгвардии по региону подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили председатель избиркома Николай Цветков и начальник отдела Росгвардии Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие сторон по созданию необходимых условий для реализации гражданами равного и прямого избирательного права, а также волеизъявления при участии в референдумах, выявление и пресечение противоправной деятельности при проведении избирательных кампаний и референдумов на территории области и обеспечение общественного порядка, безопасности деятельности избирательных комиссий и их должностных лиц.

Комментируя событие, Игорь Иванов сказал, что «сегодня знаменательный день, мы долго изучали нормативную базу и нами, совместно с Избирательной комиссией Псковской области, было принято решение обозначить наши действия и оформить их соглашением. Как и все подразделения нашей области, нашей страны мы также хотим активно участвовать в избирательном процессе - это очень важный момент для нашего государства и считаем, что этот документ улучшит наше взаимодействие и обеспечит общественный порядок в период выборной кампании».

Он особо отметил, что на территории Северо-Запада «мы первые заключили такое соглашение между Отделом Росгвардии и Избирательной комиссией региона».

В свою очередь Николай Цветков добавил, что комплексный план подготовки и проведения единого дня голосования в сентябре 2017 года и в марте 2018 года, который утвержден Избирательной комиссий Псковской области, предусматривает, в первую очередь, соблюдение и охрану общественного порядка, обеспечение безопасности жизни и здоровья кандидатов, членов избирательных комиссий, всех лиц, которые осуществляют свое пассивное избирательное право и здесь избирательным комиссиям самостоятельно не справиться без нашей новой службы, которая именуется Росгвардия.

«Мы очень благодарны отделу Росгвардии по Псковской области, за то, что они откликнулись на соответствующие инициативы и сами такую инициативу проявили. Наша главная совместная задача-это обеспечение конституционных прав граждан на участие в выборах, референдумах, в том числе предотвращение террористических угроз, соблюдение общественного порядка, в первую очередь, на избирательных участках»,- заключил Николай Цветков.