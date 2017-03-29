Владимир Путин уволил главу ГИБДД
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Госавтоинспекции России генерала-лейтенанта Виктора Нилова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Нилов был снят с поста в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе», - пишет РИА Новости.
Как сообщает ТАСС, генерал-лейтенант полиции, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Виктор Нилов начинал свою карьеру в 1977 году инженером 3 отдела УГАИ ГУВД Леноблгорисполкома. В последующие годы занимал различные руководящие должности по линии Госавтоинспекции. В 2009 году был назначен на должность помощника министра внутренних дел РФ. В том же году стал заместителем начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) МВД России, а с 2011 года - начальник ГУОБДД МВД России.