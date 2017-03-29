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Общество

Великолукский свиноводческий комплекс инвестирует в экологию

Совместно с научно-техническим центром «НТЦ БИО» и Росприроднадзором Великолукский свиноводческий комплекс (ВСК) разрабатывает новые технологии ускоренного микробиологического расщепления и переработки биологических продуктов производства, направленные на сохранение экосистемы региона и устранение неприятных запахов. Для реализации этой задачи сегодня взяты на вооружение сразу два инновационных биологически-активных препарата-деструктора, сообщили Псковскому агентству компании на предприятии.

Разработчики отметили эффективность деструкторов, которые ускоряют процессы расщепления благодаря содержанию в своем составе микроорганизмов, биологически активных веществ и ферментов, способствующих расщеплению сложных органических веществ.

Также препараты способствуют уничтожению микроорганизмов и возможного неприятного запаха. Испытания, которые в настоящее время проводятся при участии Росприроднадзора на двух производственных площадках ВСК, смогут выявить достоинства каждого препарата, и в дальнейшем рецептура наиболее эффективной из них будет передана для производства специалистам «НТЦ БИО». Кроме собственного использования, полученный инновационный биологически-активный препарат будет предложен для использования и другим свиноводческим предприятиям РФ. Как отмечают представители ВСК, повсеместное внедрение новых регенераторов окажет крайне положительное влияние на здоровье животных и сохранение экологии в целом.

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