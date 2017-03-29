Житель Гдова совратил несовершеннолетнюю девочку
В Гдове перед судом предстанет мужчина по обвинению в совращении несовершеннолетней девочки, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.
Псковский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). По версии следствия, 7 декабря 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продемонстрировал несовершеннолетней девочке на мобильном телефоне фотографию своего обнаженного полового органа.
В течение суток предполагаемого злоумышленника задержали полицейского. Следователи с помощью аппаратно-программного комплекса ufedtouch извлекли удаленные с защищенного паролем телефона фотоизображения, которые легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией инкриминируемой ему статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.