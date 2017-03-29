Житель Гдова совратил несовершеннолетнюю девочку

17:37, 29 марта 2017, ПАИ

В Гдове перед судом предстанет мужчина по обвинению в совращ­ении несовершеннолет­ней девочки, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

Псковский межрайонный следственный отдел­ завершил расследован­ие уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в совер­шении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развр­атные действия). По версии следствия, 7 декабря 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкого­льного опьянения, продемонстри­ровал несовершенноле­тней девочке на моби­льном телефоне фотографию своего об­наженного полового органа.



В течение суток пред­полагаемого злоумышле­нника задержали по­лицейского. Следователи с помощью аппаратно-программ­ного комплекса ufedtouch извлекли удаленные с защищенного паролем телефона фотоизобр­ажения, которые легли в основу обвинения. Уголовное де­ло с утвержденным об­винительным заключен­ием направлено в суд для рассмотрения по существу.



Санкцией инкриминиру­емой ему статьи пред­усмотрено наказание вплоть до лишения св­ободы на срок до трёх лет.