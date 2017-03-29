В Псковской области перед судом предстанет бывший директор образовательного учреждения за трудоустройство педофила

17:44, 29 марта 2017, ПАИ

В Псковской области расследование уголовного дела в отношении бывшего директора образовательного учреждения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, не проверив сведения о судимостях, заключил трудовой договор с ранее судимым за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних мужчиной, который в тот же год совершил ряд преступлений на сексуальной почве в отношении двоих обучающихся мальчиков, в том числе в стенах указанного образовательного учреждения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.