В рамках благоустройства в Пскове ведется уход за деревьями

18:03, 29 марта 2017, ПАИ

В рамках благоустройства города в Пскове проходит формовочная и санитарная обрезка деревьев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, сегодня, 29 марта, подрядная организация, обслуживающая улично-дорожную сеть в рамках муниципального контракта, производит обрезку в районе Сиреневого бульвара: у деревьев удаляют сухие сучья и нижние ветви, затем производят обработку мест спилов.

В Управлении городского хозяйства администрации Пскова рассказали, что санитарная и формовочная обрезка деревьев в городе проводится с начала марта, то есть с наступлением вегетативного периода: «Обрезку производят подрядные организации, работающие по муниципальным контрактам в рамках обслуживания УДС и «Служба благоустройства города» по заявкам и при согласовании с УГХ. В данный момент обрезка произведена на улицах Звездной, Яна Фабрициуса, Некрасова, Льва Толстого, Гоголя, Советской набережной, 9 и Олега Кошевого, 21 и других адресах». В Управлении пояснили, что параллельно с обрезкой деревьев подрядчики осуществляют уборку мусора на прилегающей к дорогам территории, чистят проезжую и лотковую часть улиц и тротуары от песка.

Отдел благоустройства УГХ рекомендует собственникам земельных участков, предприятиям, организациям, управляющим компаниям производить уход за деревьями, растущими на их территориях, в том числе формовку, санитарную обрезку и санацию, руководствуясь Приказом Государственного комитета России по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №153 (раздел 3), где разъяснены правила обращения с зелеными насаждениями. При этом о своих действиях необходимо сообщить в Управление городского хозяйства.

Отметим, в Пскове также идет снос аварийных деревьев: в этом году «Службой благоустройства города» произведен снос 276 старых, представляющих опасность зеленых насаждений.