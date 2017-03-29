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Экономика

Санаторий из Псковской области вошел в «ТОП-100 российских здравниц»

Санаторий «Хилово» из Псковской области занял 38-е место в рейтинге инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц», подготовленном Ассоциацией оздоровительного туризма (АОТ) и рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Ассоциации оздоровительного туризма.

В основе рейтинга лежит ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортных организаций, полученных по результатам анкетирования более 300 здравниц. Для верификации информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» попали санатории из 27 регионов. Больше всего, 48 здравниц, приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. 

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