Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
Три легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В ДТП пострадали «Ниссан Ноут», «Шевроле Лачетти» и «Мазда-2». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригады Скорой помощи. На улице Коммунальной из-за аварии образуется пробка.
Судя по всему, виновник ДТП ехал по Коммунальной в сторону улицы Максима Горького на красный свет светофора.