Минпромторг предлагает маркировать одежду и колёсные диски

19:35, 29 марта 2017, ПАИ

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что его ведомство предлагает маркировать куртки, блузки, сорочки, а также колесные диски. Министр отметил, что маркировка этих товаров может начаться в пилотном режиме уже в этом году. По словам Мантурова, ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил подготовить перечень товаров как минимум из 10 наименований.

«То есть, мы взяли перечень продукции, где фальсификат, незаконный оборот превышает более 50%. И, естественно, по данной продукции мы считаем более актуальным вводить систему маркировки»,— цитирует министра «РИА Новости».

По словам Мантурова, на продукцию из этого перечня могут использоваться разные виды маркировки — RFID, DataMatrix или QR-код.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство намерено включить в перечень товаров, подлежащих маркировке, обувь, древесину и авиакомпоненты.

С 1 февраля в России в пилотном режиме проводится маркировка лекарств. Согласно постановлению правительства, эксперимент продлится до конца года, после этого маркировка станет обязательной. Введение этого механизма проводится в рамках приоритетного проекта правительства «Лекарства. Качество и безопасность».