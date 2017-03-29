Воспитанники псковского детсада «Кораблик» побывали в стране «Светофории»

19:53, 29 марта 2017, ПАИ

Акцию организовали сотрудники Госавтоинспекции совместно с театром ростовых кукол из Саратова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, обучение безопасному поведению на дорогах становится все более важной общественной задачей. И начинаться оно должно с самого раннего возраста - в детском саду.

Сегодня в дошкольном образовательном учреждении № 37 областного центра сотрудники Госавтоинспекции совместно с театром ростовых кукол города Саратова провели красочное представление под названием «Путешествие в страну Светофорию». Дети повторили Правила дорожного движения вместе со сказочными персонажами.

Полицейские объяснили маленьким горожанам правила юных пешеходов и значения дорожных знаков, рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы ГИБДД постарались, чтобы ребята не только узнали много интересного, но и отдохнули.

Воспитанники из подготовительной и старшей групп приняли участие в своеобразной спортивной игре, которая включала упражнения на знание элементов Правил дорожного движения, сигналов светофора. В игровой форме дошкольники закрепляли полученную информацию.

Как показывает практика, подобная форма обучения правилам безопасности очень нравится детям. Они поделились с гостями своими впечатлениями от встречи, пообещали быть примерными участниками дорожного движения.

В организации этого мероприятия активное участие приняли актеры театра ростовых кукол города Саратова, отряд «Вольные» (Псковские волонтеры), представители государственного управления образования Псковской области, директор и педагогический коллектив МБДОУ № 37 «Кораблик».