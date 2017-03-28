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Страна и мир

Путин проверил «генеральную уборку» Арктики

Президент России Владимир Путин посетил остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главу государства в поездке сопровождали председатель правительства Дмитрий Медведев, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

О результатах проделанной работы Путину и Медведеву рассказал Донской. В рамках программы по очистке Арктики было выбрано шесть островов архипелага, с которых в целом удалось вывезти более 42 тыс. тонн мусора, в основном это были металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, который не пригоден для использования, сообщает РИА Новости.

В апреле 2010 года Путин, будучи премьер-министром, посетил Землю Франца-Иосифа и заявил о необходимости провести «генеральную уборку» в Арктике. После этого были организованы несколько исследовательских экспедиций. Летом 2012 года впервые прошла уборка территории.

В 2016 году Путин отмечал, что Россия должна ускорить освоение своих территорий, в том числе Арктики и Дальнего Востока. «Нужно, прежде всего, создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний, вывести на новое качество медицину и сельское хозяйство, ускорить освоение наших территорий, включая Арктику и Дальний Восток России», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

 

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