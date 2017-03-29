Опрос: 21% москвичей скручивают номера, чтобы не платить за парковку

20:21, 29 марта 2017, ПАИ

Больше половины москвичей предпочитают честно оплачивать парковку своего автомобиля. Такие результаты показал опрос, проведенный порталом «Рамблер/Новости» среди своих читателей.

На вопрос «На какие ухищрения вы идете, чтобы не платить за парковку?» всего ответили 29,1 тыс. человек. Из них 56%, или почти 16,3 тыс. читателей, сказали, что всегда честно платят за парковочное место.

В общей сложности 38% принявших участие в опросе применяют различные методы скрытия номеров, чтобы не платить за паркинг. Из них 21% выбрали вариант «снимаю номера с машины», 10% — «закрываю регистрационный номер бумажкой», еще 7% — «замазываю номер грязью».

Оставшиеся 6% читателей портала просто оплачивают штраф по факту поступления и ничего не предпринимают, чтобы его избежать.

Ранее на этой неделе комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал депутатам отклонить законопроект, который вводит штраф за стоянку автомобиля на парковках общего пользования с нечитаемыми номерами. Законопроект вводит штраф за скрытие номеров в размере 2,5–5 тыс. руб. и эвакуацию транспортного средства, пишет Газета.ру.