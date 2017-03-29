0
21:33
Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным
20:23
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
18:06
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
17:40
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
17:02
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
16:17
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
16:06
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом
Еще новости
Общество

Опрос: 21% москвичей скручивают номера, чтобы не платить за парковку

Больше половины москвичей предпочитают честно оплачивать парковку своего автомобиля. Такие результаты показал опрос, проведенный порталом «Рамблер/Новости» среди своих читателей.

На вопрос «На какие ухищрения вы идете, чтобы не платить за парковку?» всего ответили 29,1 тыс. человек. Из них 56%, или почти 16,3 тыс. читателей, сказали, что всегда честно платят за парковочное место.

В общей сложности 38% принявших участие в опросе применяют различные методы скрытия номеров, чтобы не платить за паркинг. Из них 21% выбрали вариант «снимаю номера с машины», 10% — «закрываю регистрационный номер бумажкой», еще 7% — «замазываю номер грязью».

Оставшиеся 6% читателей портала просто оплачивают штраф по факту поступления и ничего не предпринимают, чтобы его избежать.

Ранее на этой неделе комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал депутатам отклонить законопроект, который вводит штраф за стоянку автомобиля на парковках общего пользования с нечитаемыми номерами. Законопроект вводит штраф за скрытие номеров в размере 2,5–5 тыс. руб. и эвакуацию транспортного средства, пишет Газета.ру.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным
29 марта 2017
Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным 1
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
29 марта 2017
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
29 марта 2017
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
29 марта 2017
На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
29 марта 2017
Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017»
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
29 марта 2017
Выставка «Свадьба EXPO' 2017» откроется традиционным обрядом с караваем
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом
29 марта 2017
8-9 апреля псковичей приглашают на кастинг фильма с Сергеем Гармашом 1
Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг
29 марта 2017
Ресторан «Русь» во Власьевской башне Пскова ждет ребрендинг 3

Идет загрузка...