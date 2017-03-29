В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд

20:23, 29 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 29 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Рейдом охвачен жилой сектор, расположенный по адресу г. Псков, ул. Спартака.

В ходе рейда были распространены информационные листовки по соблюдению требований пожарной безопасности в количестве 30 штук. Проинструктировано под роспись 24 человека.

Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе. С данной категорией проведён дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления, электрооборудования, а также нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.

Также в рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории города и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.