Владимир Путин включил главу Пскова Ивана Цецерского в состав Совета по развитию местного самоуправления
Сегодня Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по развитию местного самоуправления. Указ размещен на на официальном портале правовой информации.
Председателем Совета стал сам президент. В федеральную часть Совета вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Антон Вайно, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также представители научно-экспертного сообщества. Помимо непосредственно отвечающего за выработку и реализацию государственной политики в сфере местного самоуправления министра юстиции Александра Коновалова, в Совет также включены министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.
Региональная часть Совета представлена губернаторами и председателями законодательных органов государственной власти субъектов РФ, от муниципального сообщества — представители различных типов муниципальных образований от всех федеральных округов.
В Совет, как отмечается в указе, вошли глава города Пскова, вице-президент Союза городов Центра и Северо-Запада России Иван Цецерский, глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов, глава городского самоуправления города Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов, глава города Красноярска, первый вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Эдхам Акбулатов.
Кроме того, в Совет включены главы городских округов и муниципальных районов, являющиеся руководителями региональных советов муниципальных образований, а также главы городских и сельских поселений.