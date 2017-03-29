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Общество

Половина россиян откажется от отпуска в 2017 году

Почти половина россиян решила не брать отпуск в текущем году. Об этом сообщает «Российская газета».

В ходе опроса, проведенного по заказу издания, 44 процента его участников заявили, что отдыхать от работы в 2017 году не намерены.

В качестве основной причины такого решения большинство респондентов (37 процентов) назвало нехватку денег на поездки. Вторым фактором отказа стал большой объем работы.

По результатам аналогичного опроса, проведенного в 2016 году, о намерении не брать отпуск рассказали 48 процентов респондентов.

Среди тех россиян, кто собрался отдыхать в текущем году, примерно 39 процентов намерены взять две недели отпуска. Отгулять стандартную норму (согласно Трудовому кодексу) в 28 оплачиваемых календарных дней собираются 14 процентов респондентов.

Кроме того, 17 процентов опрошенных заявили, что не собираются выезжать за пределы страны во время отпуска. Примерно 13 процентов конкретизировали, что будут отдыхать на даче, а 12 процентов просто останутся дома.

 

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