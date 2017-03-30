Правительство задумалось о повышении подоходного налога до 15 %

10:09, 30 марта 2017, ПАИ

Экономический блок Правительства обсуждает вариант налогового маневра по формуле «21/20», который предполагает введение торгового сбора во всех регионах и увеличение НДФЛ до 15%. Об этом агентству Rambler News Service сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

«Совокупные платежи в систему социального страхования сократятся до 21 процента (...) при одновременном увеличении НДС до 20 процентов с сохранением льготных ставок, введении торгового сбора во всех регионах и повышении налога на доходы физических лиц до 15 процентов», — приводит агентство его слова.

По оценке Катырина, реализация налогового маневра в таком виде приведет к наибольшему негативному эффекту — сокращению реальных доходов населения, снижению деловой активности и повышению зависимости Пенсионного фонда от трансфертов из федерального бюджета. «Мы бы хотели видеть вариант налоговой реформы, направленный не только на увеличение налогов, но и на стимулирование бизнеса», — подчеркнул он.

На данный момент НДФЛ равен 13%, НДС — 18%.

Согласно опросу ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 27 марта, более половины россиян не против умеренного увеличения ставки НДФЛ, если вырученные средства будут направлены на повышение будущей пенсии или поддержку здравоохранения.

В начале марта стало известно, что Минэкономразвития рассматривает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала.

В беседе с «Лентой.ру» бывший замглавы Минэкономразвития, директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что публичные обсуждения будущей налоговой реформы являются спамом, так как окончательного решения о маневре пока не принято. «Этим самим [мы] создаем еще больше неопределенности для бизнеса», — отметил он.