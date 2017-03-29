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Общество

Названа дата выхода новой Windows

Компания Microsoft раскрыла дату выхода новой версии Windows 10 Creators Update. Система станет доступна 11 апреля 2017 года, рассказал «Ленте.ру» представитель корпорации.

В новой версии ОС разработчики сделали основную ставку на внедрение 3D-технологий. В ОС появится новая версия Paint с поддержкой трехмерных моделей. Созданные в Paint объекты можно использовать в различных программах, либо напечатать на 3D-принтере. В системе также улучшен инструмент для рисования Windows Ink и добавлена поддержка рукописных заметок прямо на фотографиях, в браузере и других системных приложениях.

В системе значительно преобразилось меню «Параметры», и все настройки разделены на категории. В стандартном «Защитнике Windows» теперь есть функции управления состоянием и безопасностью устройства, в том числе возможность настройки родительского контроля. Кроме того, программа оповещает о том, есть ли какие-либо проблемы с драйверами, батареей, накопителем и другими компонентами. Также в обновлении множество других нововведений, направленных на повышение быстродействия и безопасности системы.

Как и в случае с Anniversary Update, новая ОС будет устанавливаться на устройства постепенно и с соблюдением очередности. Желающие сразу установить Creators Update смогут получить его с помощью Media Creation Tool (MCT). Также во вторник сообщалось, что Microsoft выложила данное обновление в открытый доступ для всех желающих. Для его установки достаточно скачать ISO-файл необходимой версии системы, смонтировать образ диска через проводник Windows 10 и запустить setup.exe.

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